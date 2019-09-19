رئيس رابطة البترول اليابانية يؤكد تحميل شحنات تشرين الأول من أرامكو

2019/09/19 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال تاكاشي تسوكيوكا رئيس رابطة البترول اليابانية إن مدير الوحدة اليابانية التابعة لشركة أرامكو السعودية أكد للرابطة أنها ستنفذ عقود الإمداد المبرمة مع العملاء اليابانيين، مؤكدا تحميل جميع شحنات تشرين الأول المتعهد بها.

وأضاف تسوكيوكا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيدميتسو كوسان، خلال مؤتمر صحفي أن مدير العمليات المحلية لأرامكو زار الرابطة يوم الأربعاء.

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