الزراعة تستورد آلات ومكائن حديثة لتوزيعها بين الفلاحين

2019/09/19 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن شروعها وضمن خطتها لدعم وتطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني باستيراد الات ومكائن وتقنيات حديثة ليتم توزيعها بين الفلاحين والمزارعين وبأسعار مدعومة.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الغد برس"، إن "الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالوزارة وضمن خطة اعدتها وزارته للنهوض بالقطاع، فقد قامت باستيراد حاصدات نوع (كلاس) ذات منشأ الماني وتقنيات حديثة للري بالتنقيط والمحوري والثابت وساحبات متخصصة بأعمال البستنة".

وأضاف النايف، أن وزارته "قدمت دعما للمزارعين بنسبة 30 بالمئة عند شرائه الحاصدات الالمانية نوع (كلاس) والتي تمتاز بعدم فقدانها او كسرها للحبوب اثناء الحصاد".

اشارت ان "هذا النوع من الحاصدات يعمل منذ خمسينيات القرن الماضي على الاراضي المحلية وان الفلاحين على اطلاع بمدى قدرتها على اداء مهامها بكفاءة عالي".

وتابع، أن "الشركة وفرت ايضا، تقنيات الري الحديثة المتضمنة منظومات الري بالتنقيط والمحوري والثابت والتي يختلف استعمالها مع نوع المحصول وطريقة زراعته”، مشيرا الى ان “المنظومات تعمل على توفير الجهد والوقت للفلاح وترشد استهلاك المياه واعطاء النبات الريات المنتظمة والتسميد المثالي اسهاما بزيادة الغلة له".

ونوه بأن وزارته "وحرصا منها في اعادة احياء البساتين وازالة التجاوزات عنها، فقد استوردت ساحبات بستنية من منشأ عالمي معروف تلائم اجواء العراق”، مؤكدا “قدرة هذا النوع من الساحبات على القيام بمهام عدة، منها الحراثة والمكافحة عن طريق ربط مرشات المكافحة، وربط عربات نقل ثمار البساتين".

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