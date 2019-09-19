2019/09/19 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل وإصابة نحو 100 شخص بانفجار في مدينة قلات بأفغانستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة نحو 100 شخص بانفجار في مدينة قلات بأفغانستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة نحو 100 شخص بانفجار في مدينة قلات بأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).