2019/09/19 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو عقود في صحة الديوانية يتظاهرون احتجاجاً على تأخير رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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