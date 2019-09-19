2019/09/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الملاعب الأوروبية، يوم امس الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.وأسفرت مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة الافتتاحية لـ “التشامبيونز ليغ” عن النتائج التالية: المجموعة الأولى – كلوب بروج البلجيكي – غلطة سراي التركي (0-0) – باريس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج مباريات يوم امس الأربعاء في دوري الأبطال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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