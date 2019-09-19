غدا او بعد اسبوعين.. ترامب يؤكد قدرة بلاده على الدخول لاي دولة بكل سهولة

2019/09/19 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بإمكان بلاده في أي وقت دخول أي دولة بكل سهولة.واضاف في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس الأمريكي،امس خلال قيامه بجولة تفقدية للجدار الحدودي الذي يجري إنشاؤه بولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك : سنرى ماذا سيحدث في الشرق الأوسط في حينه.فمسألة التدخل في بلد ما أمر سهل […]

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