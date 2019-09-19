الجزائري محرز يتلألأ في دوري الأبطال

2019/09/19 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الجزائري رياض محرز، أفضل أداء له مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إليه، وقاده للفوز على مضيفه شاختار دانيتسك (3-0) أمس، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.وفرض الدولي الجزائري، نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفا وصناعة آخر.وافتتح ابن الـ28 عاما، باب التسجيل في الدقيقة 25، بعدما تابع كرة سددها زميله

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