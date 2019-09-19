زيدان مستاء من النتيجة امام سان جيرمان ويكشف سبب الخسارة

2019/09/19 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عن استيائه من الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد باريس سان جيرمان في اولى مباريات الفريقين ضمن اطار منافسات دوري الابطال مؤكدا ان باريس سان جيرمان استحق الفوز وبجدارة.

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