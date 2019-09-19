النزاهة تضبط شبكة للجريمة المنظمة تمارس تزوير الكفالات المالية ببغداد

2019/09/19 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشفت مديرية تحقيق بغداد في هيأة النزاهة اليوم الخميس عن ضبطها أعضاء شبكة تمارس الجريمة المنظمة في بغداد، مبينة أن الشبكة متهمة بتزوير كفالات مالية تُستخدَمُ لإطلاق سراح موقوفين مكفلين.وأوضحت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنها “تمكنت من نصب كمين محكم لأعضاء الشبكة بالقرب من مقرها أسفر

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