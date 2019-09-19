2019/09/19 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، اضافة 50 درجة على المجموع لذوي الشهداء بما يعادل 7 درجات على المعدل بمختلف التخصصات باستثناء المجموعة الطبية التي ستضيف 5 درجات للشريحة ذاتها.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، إن “دليل القبول المركزي للعام الدراسي 2020/2019 للدراسات الصباحية نص على منح 50 درجة لذوي الشهداء من فئات ضحايا جرائم حزب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن إضافة 7 درجات على معدلات ذوي الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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