صوروا مقتله بدلا من مساعدته

2019/09/19 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحادثة بعد فترة وجيزة من ترك المدرسة عندما اندلعت معركة قاتلة أمام مركز تجاري بالقرب من مدرسة “أوشن سايد” الثانوية بمقاطعة ناسو في نيويورك.وخلال تلك الحادثة كانت مجموعة من المراهقين موجودة وتقوم بتصوير خاسين موريس، الطالب البالغ من العمر 16 عاما، وهو يتعرض للاعتداء والطعن في صدره، حيث أخرج بعضهم هواتفهم الذكية ووثقوا

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