2019/09/19 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الأطباء البيطريين في العراق، اليوم الخميس، تنظيم اعتصام مفتوح، يوم غد الجمعة، في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.وقالت نقيب الأطباء البيطريين في العراق سميره لطيف في بيان وتلتقه وكالة صدى، ان “نقابة الأطباء البيطريين في العراق تقيم اعتصاماً مفتوحاً، يوم غد الجمعة، في ساحة التحرير للمطالبة بحقوق الطبيب البيطري”.وأضافت أن “مطالب المعتصمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتصام مفتوح للأطباء البيطريين في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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