2019/09/19 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتفض أتليتيكو مدريد ليعدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وعادل لاعب وسط منتخب المكسيك هيكتور هيريرا النتيجة في الدقيقة 90 بضربة رأس عقب ركلة ركنية بعد أن قلص المدافع ستيفان سافيتش الفارق للفريق الإسباني في الدقيقة 70 بضربة رأس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفاق رونالدو ينجون من “انتفاضة” أتليتيكو مدريد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفاق رونالدو ينجون من “انتفاضة” أتليتيكو مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).