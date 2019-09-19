رئيس البرلمان العراقي يصل أربيل

2019/09/19 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم الخميس الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واستقبل رئيس برلمان الاقليم ريواز فائق، الحلبوسي في مطار اربيل الدولي.

وبحسب المعلومات المتوفرة لشفق نيوز، فان هيئة رئاسة برلمان كوردستان ستجتمع مع الحلبوسي في احدى قاعات المطار.

ومن المقرر ان يلتقي الحلوبسي المسؤولين في اربيل لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وسبل معالجتها.

وسيزور الحلبوسي ايضا محافظة دهوك بدعوة وجهتها الجامعة الامريكية له لحضور ندوة حوارية .

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