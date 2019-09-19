ترامب: الجدار الحدودي الجديد مع المكسيك معزز بتكنولوجيا

2019/09/19 | 10:08

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بغداد :سومر نيوز

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سان دييغو، لمراقبة تطور مشروع بناء الجدار الحدودي الجديد بين أمريكا ...

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