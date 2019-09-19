ايران تمدد إعفاء دولة خليجية من تأشيرة الدخول لأجل غير مسمى

2019/09/19 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

مجلس الوزراء الايراني على تمديد اعفاء المواطنين العمانيين من استصدار تأشيرة الدخول لأجل غير مسمى.

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