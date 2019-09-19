النزاهة تضبط شبكة لتزوير الكفالات المالية في بغداد

2019/09/19 | 10:08

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بغداد/ سومر نيوز

كشفت مديرية تحقيق بغداد في هيأة النزاهة عن ضبطها أعضاء شبكة تمارس الجريمة المنظمة في بغداد، مبينة أن ...

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