2019/09/19 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختلاف طريقة الولادة، بين الطبيعية والقيصرية، يتسبب باختلافات قد لا تكون جوهرية أو واضحة بين مواليد هاتين الطريقتين، بحسب دراسة علمية.فقد توصلت دراسة ميكروبية واسعة النطاق، على الأطفال المولودين حديثا، إلى أن الأطفال الذين يولدون بواسطة العمليات القيصرية لديهم بكتيريا أمعاء مختلفة عمن يولدون بصورة طبيعية.وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يولدون بشكل طبيعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بين مواليد القيصرية والطبيعية الفارق في البكتيريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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