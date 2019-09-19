2019/09/19 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الخميس، توغل قواتها 40 كم باتجاه الحدود الأردنية وطهرت مطارين وعددا من القرى ومحطة وقود ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة، فيما اكدت قطع ثلاثة طرق رئيسة للتهريب.وقال قائد العمليات قاسم مصلح إن “نتائج عمليات إرادة النصر الخامسة حتى الآن كانت تفتيش وتطهير مطار الطبقات الذي يعد من أهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الانبار للحشد تتوغل 40كم باتجاه الحدود الأردنية وتؤكد قطع طرق التهريب ضمن إرادة النصر الخامسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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