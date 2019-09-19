2019/09/19 | 10:10

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لاعب برشلونة السابق: سأقتل تشافي لهذا السبب !

الخميس

19

أيلول

2019 :

10:04 am

21

قال صامويل إيتو مازحًا إنه مستعد لقتل تشافي هيرنانديز أسطورة نادي

برشلونة ومدرب السد القطري حاليًا في حال لم يدرب الفريق الكتالوني

مستقبلًا.وكان إيتو قد تحدث خلال نفس الحوار حول رغبته في أن يعود لبرشلونة

كمدرب ويصبح أو مدرب أسمر البشرة يفوز بدوري أبطال أوروبا.ولكنه في نفس الوقت رأى ضرورة أن يعود تشافي هيرنانديز ليكمل ما بدأه

كرويف وجوارديولا ويغرس الفلسلفة الكتالونية ذاتها والتي يعد أفضل من

يطبقها حسب ما قال النجم الكاميروني.وأضاف إيتو: "تشافي يمتلك الكثير من الأفكار ورؤيته لكرة القدم مختلفة

عن الجميع، أعتقد أنه سيسطر مسيرة ناجحة كمدرب على غرار تلك التي

سطرها كلاعب".وتابع: "مع السد القطري في الوقت الحالي يقدم تشافي عملًا مميزًا

وظهرت ملامح ما يقوم به سريعًا نظرًا لقدرته على نقل الأفكار إلى

زملائه اللاعبين في الماضي وإلى لاعبيه حاليًا"وأردف: "أثق في أن تشافي سينجح في مدرب لبرشلونة، وأتوقع أنه سيتخذ

هذه الخط مستقبلًا، ولدي استعداد لأن أقتله في حال لم يتخذها".يذكر أن تشافي هيرنانديز قد اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي

كلاعب للسد القطري، قبل أن يتحول لمدرب للفريق ذاته ليبدأ مسيرته

كمدرب.

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