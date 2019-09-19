2019/09/19 | 10:10

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طقس الأيام الأربعة المقبلة وبغداد تسجل أدنى حرارة منذ أشهر

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة

المقبلة فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد اليوم الخميس

أدنى معدل منذ أشهر.

وذكر بيان للهيأة، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى

والشمالية مشمساً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة فيما يكون طقس

المنطقة الجنوبية مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم

السابق" لافتا الى ان "محافظة بغداد تسجل اليوم الخميس درجة حرارة

بمعدل 39 مئوية" وهي أدى درجة تسجلها منذ أشهر.

وأضاف البيان، ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون في مشمساً في الوسط

والشمال مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة وفي الجنوب مشمساً ولا تغير

في درجات الحرارة".

أما طقس الأحد فيكون "مشمساً في الوسط والشمال مع انخفاض قليل

للحرارة وفي الجنوب مشمساً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".ولفت البيان الى، ان "طقس الأثنين المقبل سيكون مشمساً في كافة

المناطق ولا تغير في درجات الحرارة".

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