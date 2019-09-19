بعد مرور 10 أعوام على إطلاقه.. صور مبهرة من الجو لمترو دبي الحلزوني

2019/09/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تحتفل مدينة دبي هذا الشهر بذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق مشروع “مترو دبي”، والذي انطلق في 9 سبتمبر/أيلول عام 2009.ويستعرض الفلبيني المقيم في دبي، أنجيلو سانتوس، لقطات لسكك ومحطات مترو دبي تعبيراً عن “شغفه” بالمدينة المتطورة.ووصف الطبيب ومدون رحلات السفر الفليبيني أنجيلو نينو سانتوس مترو دبي بأنه “يتميز ببساطته، […]

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