باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري ابطال اوروبا

2019/09/19 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قاسية في بداية مشواره بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته 0-3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي امس الأربعاء في المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه جالطة سراي التركي بدون أهداف.وتصدر سان جيرمان، الباحث عن التتويج بلقبه الأول

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