ريال مدريد ينقل مسلسل إخفاقاته المذلة إلى أبطال أوروبا

2019/09/19 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ريال مدريد مسلسل إخفاقاته وخساراته، ولكن هذه المرة على الصعيد الأوروبي، وذلك بعد أن تلقى هزيمة قاسية على يد مضيفه باريس سان جرمان ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.فقد تمكن النادي الباريسي وفي ظل غيابه نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني من هزيمة الفريق الملكي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها أنخل دي ماريا

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