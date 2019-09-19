لكل عقدته… بريكست لكاميرون كحرب بلير في العراق

2019/09/19 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضى ديفيد كاميرون ثلاث سنوات طوال يتأمل ما وقع من أخطاء كبيرة في عملية الاستفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي كلها.ومع ذلك،

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