هل يندم العسكر الإيراني بعد عملية أرامكو؟

2019/09/19 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما من شك أن استهداف المنشآت النفطية في شرق السعودية (بقيق وخريص)، وما يحمله من إرهاب اقتصادي تتجاوز حدوده الاقتصاد والجغرافيا السعودية،

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