الاسبوع الجاري.. اطلاق أسرع شبكة إنترنت في العالم

2019/09/19 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الحديث عن الجيل القادم من شبكة الإنترنت اللاسلكية “واي فاي” منذ العام الماضي، ولكن هذا الأسبوع سيشهد الانطلاقة الرسمية للشبكة الأسرع في العالم.

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