هذا موقف تركيا بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

2019/09/19 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة تؤيد وقفا لإطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أهمية مراقبته والإشراف عليه. جاء ذلك في تقييم قدمه

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