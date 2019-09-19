2019/09/19 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزوَّجت شقيقة النجم البريطاني “زين مالك” من حبيبها المراهق بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ17 بثلاثة أيام، إلّا أن شقيقها لم يتواجد في الحفل لدعمها والاحتفال برفقتها هي والعائلة.احتفلت “صفاء مالك” بزواجها من حبيبها “مارتن” ضمن مراسم زفاف تقليدية تُدعى “النكاح” في منزلهم بمدينة براكفورد في شمالي إنجلترا، حيث تواجد في الحفل كل من والد النجم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زين مالك يتغيَّب عن حفل زفاف شقيقته التقليدي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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