وزير الدفاع الايراني: الهجوم على منشآت ارامكو رد يمني في اطار الحرب القائمة بين السعودية واليمن

2019/09/19 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي اتهام ايران في الهجوم على منشآت ارامكو النفطية في السعودية، معتبرا هذا الهجوم بانه ياتي في اطار الحرب القائمة بين السعودية واليمن.وقال حاتمي في تصريح صحفي بحسب الاعلام الايراني ، ان احد طرفي النزاع هم اليمنيون الذين اعلنوا صراحة بانهم هم الذين نفذوا العملية، ومنطق العمل واضح […]

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