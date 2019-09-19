2019/09/19 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حملة من الإساءات التي طالته على خلفية الخطأ الذي ارتكبه خلال المباراة أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، لجأ نجم ليفربول أندي روبرتسون إلى إغلاق حسابه على موقع “تويتر”.وكان المدافع الاسكتلندي السبب وراء ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بإعاقته لاعب نابولي خوسيه كاليخون قبل النهاية بقليل، مما فتح الطريق أمام خسارة ليفربول بهدفين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الحملة الشرسة نجم ليفربول يغلق حسابه على تويتر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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