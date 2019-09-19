أزمة مالية مرتقبة في العراق: انخفاض الإيرادات

2019/09/19 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطغى التشاؤم على الأجواء داخل البرلمان العراقي، بشأن موازنة العام المقبل 2020 التي بدأ أعضاء في لجان الشؤون المالية والقانونية والاقتصادية بمراجعة

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