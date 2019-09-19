2019/09/19 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحضر النجمان آسر ياسين ومنة شلبي لعمل درامي جديد، من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2020، واستقر فريق العمل على المخرج محمد شاكر خضير، ليتولى مهام إخراج المسلسل، حيث يعقد الثلاثي جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئي للمسلسل، والخطوط العريضة للشخصيات والديكورات وخلافه، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقي فيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منة شلبي و آسر ياسين يجتمعان في رمضان 2020 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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