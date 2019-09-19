الأمن التركي يلقي القبض على شخص أهدى ولاية بكاملها للبغدادي

2019/09/19 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على شخص لم تكشف هويته، بتهمة تأيده تنظيم داعش ومكاتبة زعيمه أبو بكر البغدادي.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المتهم كان نشر على موقع للتواصل الاجتماعي صورة التقطت في ولاية قونية التركية في 17 أيلول الجاري مرفقة بورقة كتبت عليها رسالة موجهة إلى البغدادي، زعيم تنظيم داعش، وفقاً لما نقلته yenisafak.

وتعهدت الرسالة المكتوبة باللغة العربية بتقديم هدية للبغدادي عبارة عن "بشارة تتعلق بولاية قونية التركية..



ولاية قونيا!".

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لولاية قونية التركية، القبض على هذا الشخص، مشيرا إلى أنه حُول إلى قسم مكافحة الإرهاب.

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