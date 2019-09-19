العبادي يتحدث عن عودته لرئاسة الوزراء ويحمل الفتح وسائرون مسؤولية “الاخطاء”

2019/09/19 | 11:10

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بغداد :سومر نيوز

حمل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الفتح وسائرون مسؤولية الاخطاء التي وقعت فيها حكومة رئيس الوزراء ...

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