2019/09/19 | 11:12

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بالصور..



العثور على مضافات وأحزمة ناسفة في جزيرة الصينية بصلاح الدين

تمكنت القوات الأمنية وخلال عملية أمنية مشتركة في جزيرة الصينية

بصلاح الدين من العثور على مضافات وحزمة ناسفة وقال قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل الجبوري إن العملية إستهدفت

منطقة السكريات قرية المشاعيف بجزيرة الصينية حيث شاركت فيها قيادة

عمليات صلاح الدين و قيادة شرطة صلاح الدين وأثناء عملية الدهم

والتفتيش عُثر على مضافات وحزامين ناسفين وصوراريخ كاتيوشا عدد 4

وعجلة و 3 دراجات نارية معدة للتفخيخ حيث تم تسليمها الى مديرية

إستخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين مبيناً إن العمليات الإستباقية في صلاح الدين مستمرة لحين القضاء على

معاقل داعش الإرهابي في المحافظة ومنع عودة نشاطهم الساعي لزعزعة

الأمن في المحافظة".

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