2019/09/19 | 11:12

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عبدالمهدي يصل الى مدينة خيفي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع

وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي صباح اليوم الخميس الى مدينة

خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير ، للمشاركة

بأعمال المؤتمر العالمي للتصنيع وإلقاء كلمة في المؤتمر الذي يحضره

العديد من المسؤولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات

الصينية .ويبدأ المؤتمر الذي تنطلق أعماله يوم غد بكلمة لرئيس جمهورية الصين

الشعبية .

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