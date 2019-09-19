الكعبي لنظيره التشيكي: العراق لديه فرص استثمارية غير مسبوقة

2019/09/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي ان: العراق يملك فرصا استثمارية متميزة وكبيرة وغير مسبوقة في بغداد والمحافظات ، منوها الى ان الأوضاع الأمنية في البلاد تشهد استقرارا كبيرا مما يوفر مناخا خصبا للاستثمار وتعزيز موارد الاقتصاد .وذكر بيان لمكتب الكعبي, تم البحث خلال لقاء الكعبي بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب التشيكي فويتخ […]

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