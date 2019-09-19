الحشد يطهر منطقة

2019/09/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهر اللواء الرابع بالحشد الشعبي، الخميس، منطقة "يوسف عزيز" ودمر مضافات لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

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