عبد المهدي يصل الى مدينة خيفي الصينية للمشاركة بالمؤتمر العالمي للتصنيع

2019/09/19 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، الى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "عبد المهدي وصل صباح اليوم، الى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير، للمشاركة بأعمال المؤتمر العالمي للتصنيع وإلقاء كلمة في المؤتمر الذي يحضره العديد من المسؤولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات الصينية" .

واضاف: "يبدأ المؤتمر الذي تنطلق أعماله يوم غد بكلمة لرئيس جمهورية الصين الشعبية".

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