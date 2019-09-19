2019/09/19 | 11:13

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الحشد يطهر منطقة "يوسف عزيز" ويدمر مضافات لداعش بعملية دهم وتفتيش في ديالى

طهر اللواء الرابع بالحشد الشعبي، الخميس، منطقة "يوسف عزيز" ودمر

مضافات لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وذكر بيان للحشد، إن، "قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي نفذت

عملية دهم وتفتيش جنوب بحيرة حمرين في محافظة ديالى، أسفرت عن تدمير

عدد من المضافات التي كانت تستخدمها داعش، وتطهير منطقة يوسف عزيز".

وأضاف أن، "مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء فجرت عبوة ناسفة

وفككت عبوتين زرعها تنظيم داعش في طريق القوات المنفذة للعملية".

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