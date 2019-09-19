خاميس: علاقتي مثالية بزيدان

2019/09/19 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال استمرار مدربه زين الدين زيدان في منحه الثقة المطلوبة.وكان خاميس أحد أفراد كتيبة ريال مدريد، التي خسرت بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وقال خاميس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا “كانت مباراة سيئة للغاية، الأفضل

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