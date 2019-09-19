انتشال جثة طالب مدرسة فقد حياته اثناء تعلمه السباحة في ذي قار

2019/09/19 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادّ مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم امس، أن الأجهزة الأمنية انتشلت جثة طالب مدرسة في احدى مناطق شمال المحافظة.وقال المصدر امني فضل عدم ذكر اسمه، إن “الأجهزة الأمنية في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة انتشلت جثة طالب مدرسة يبلغ من العمر (١٦) عاماً من أحد انهر القضاء”.

مؤكدا، أن “التحقيقات أثبتت أن الطالب توفي أثناء تعلم السباحة في النهر”.

متابعة / عماد بعو

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