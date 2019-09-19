الميناء يضم مهاجما افريقيا ويفقد ثلاثة لاعبين امام زاخو اليوم في الممتاز

2019/09/19 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي، التحاق مهاجمه الافريقي في صفوف الفريق في مباريات الموسم الجديد.

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