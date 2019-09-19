عبد المهدي يصل مدينة خيفي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع

2019/09/19 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي صباح اليوم الخميس الى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير.

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