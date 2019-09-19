الهجرة تعيد قرابة 160 لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

2019/09/19 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..عاد (158) لاجئا عراقيا من الاراضي التركية عائدين الى بلادهم العراق عن طريق منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو في محافظة دهوك .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع والمتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير ان ” الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية الاسبوعية) للاجئين للعراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية ” .

واوضح ان كوادر ممثلية الوزارة في اقليم كوردستان ومكتبها في دهوك بالتنسيق مع مكتب ادارة الازمات المشتركة (jcc) في دهوك وقوات امن منفذ ابراهيم الخليل نقلت العراقيين العائدين من تركيا وعن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد .

واشار جهاكير الى ان هؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية (انقرة ، سامسونك وجروم ) ،منوها الى ان ” عودتهم نظمتها الوزارة بالتنسيق مع السفارة العراقية بالعاصمة التركية (انقرة) ، إذ ان انطلاقة عودتهم بدأت من العاصمة التركية وعن طريق زاخو الى داخل البلاد حيث مناطق سكناهم الاصلية ” .

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