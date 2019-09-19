قائد الحرس الثوري الايراني

2019/09/19 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الحرس الثوري يقف على الحدود وعلى أتم الاستعداد، "نحن لا نخشى عدوا سواء كان صغيرا أو كبيرا".

وأضاف سلامي، بكلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع خيرية في محافظة خراسان الشمالية، اليوم "لقد أغلقنا الطرق أمام العدو لشن أي حرب ضدنا"؛ حسب وكالة "ف...

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