2019/09/19 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أكثر المشكلات الشائعة والمتعلقة بالصحة النفسية الإصابة بالتوتر العصبي، تختلف مستويات التوتر العصبي من شخص لآخر، كما يختلف مدى تأثيره وفقاً لمدى شدة الحالة، ونحن اليوم سوف نتحدث عن اعراض التوتر العصبي الجسدية وكيف يمكن أن يؤثر على جسمك وصحتك، فتابع معنا عزيزي القارئ.ما هو التوتر العصبي؟إن المعاناة من القلق والتوتر العصبي في بعض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لن تصدق أن هذه الأعراض قد تكون مؤشراً للتوتر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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