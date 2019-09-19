عبد المهدي يصدر بيانا مفصلا حول زيارته للصين

2019/09/19 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، زيارته التي يقوم بها الى الصين، بانه "قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين".

وقال في بيان، تلقته،

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