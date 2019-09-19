2019/09/19 | 11:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيهما أفضل لصحتك: الشاي أم القهوة؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا تنازل لدى الكثير من الناس عن الشاي أو القهوة أو كليهما، لكن بقدر ما هنالك اختلاف في الأذواق، هناك اختلاف كبير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيهما أفضل لصحتك: الشاي أم القهوة؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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